Звериноголовский район, Курганская область, 27 сентября, 2021, 17:12 — ИА Регнум. В курганском селе Прорывное по требованию Роспотребнадзора закрыт единственный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), а единственный медик уезжает в Курган. Об этом в группе правительства региона сообщила местная жительница.

Александр Романычев. Сельский врач. 1987

В отдалённом селе Звериноголовского района Курганской области проживает 1077 жителей, больше половины — это пожилые пенсионеры, сообщает ИА «Уральский меридиан». Глава администрации села Прорывное Андрей Яковлев сообщил изданию, что опытного и уважаемого в селе фельдшера отправляют в командировку для работы в ковидном отделении больницы в Кургане. Тем временем у сельского фельдшера всегда была и есть большая нагрузка. Только за 2020 год она провела в ФАП 6 105 приёмов, отработала 346 вызовов.

«Нам говорят, что будет приезжать мобильный ФАП из райцентра, где и так острая нехватка кадров. А сколько раз в месяц люди будут иметь возможность прийти на приём в мобильный ФАП? Кому-то из жителей Прорывного капельницу поставить надо или другую медпомощь оказать — радом всегда свой опытный медик. А сейчас людям куда податься?» — прокомментировал ситуацию сельский глава.

Планов по закрытию ФАП в селе прорывное у курганских властей нет, уверяют в региональном оперативном штабе. Фельдшерско-акушерский пункт продолжит работу сразу после устранения недочётов, которые выявила комиссия Роспотребнадзора

«После того, как все нарушения будут устранены, ФАП подаст заявку на получение лицензии для оказания медпомощи. Пока что деятельность пункта приостановлена, но уже к декабрю ФАП планирует возобновить приём пациентов. До возобновления работы фельдшерско-акушерского пункта помощь жителям села будет оказывать выездная бригада», — сообщили о ситуации с медпомощью в прорывном в оперштабе региона.

Что касается медика, то она временно командирована в Курган для усиления работы ГБУ «Курганская поликлиника № 1». После окончания командировки фельдшер вернётся в родное село и продолжит оказывать помощь и местным жителям, уверяют в оперштабе.