Москва, 27 сентября, 2021, 17:15 — ИА Регнум. Займы государством денег для повышения уровня благосостояния граждан чреваты серьезными проблемами в будущем. Об этом 27 сентября корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Сергей Хестанов, комментируя слова президента России Владимира Путина, который назвал низкие доходы населения в числе главных врагов страны.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Распад СССР

По мнению эксперта, наращивая госдолг Россия сможет перевести значительную часть бедного населения в средний класс. Однако у такого решения есть свои недостатки и свои негативные последствия.

«Важно понимать, что если так делать, то у нас госдолг вырастет, а экономическая эффективность останется на уровне, где она есть, и рано или поздно возможность наращивать госдолг исчезнет. Государство останется перегружено социальными обязательствами, и мы можем увидеть то же самое, что мы видели при позднем СССР», — сказал Хестанов.