Тбилиси, , 17:23 — REGNUM Премьер — министр Грузии Ираклий Гарибашвили, министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури, глава службы госбезопасности Григорий Лилуашвили и председатель правительства Абхазии в изгнании Руслан Абашидзе посетили в Тбилиси мемориал «павшим за единство Грузии», сообщает правительственная пресс-служба.

Ираклий Гарибашвили на церемонии возложения венков Police.ge

Члены правительства почтили память погибших, встретились с их родственниками, а премьер-министр возложил к мемориалу венок. Мероприятие было приурочено к 28-й годовщине падения Сухума.

Напомним, что 14 августа 1992 года Грузия начала боевые действия в Абхазии, которые спустя год закончились полным поражением грузинской стороны и обретением Абхазией сначала фактической, а потом (в 2008 году) и юридической независимости.