Архангельск, 27 сентября, 2021, 17:01 — ИА Регнум. Большая часть дорог на севере России — региональные и местные, и финансирования на эти дороги катастрофически не хватает, считает бывший председатель общественного совета «Росавтодора» Пётр Орлов.

ИА REGNUM Дорога

«Если взять любой территориальный дорожный фонд, то денег хватит только на содержание региональных и местных дорог. Ни о ремонте, ни о строительстве речи быть не может. Но жизнь не остановить, за счет содержания дороги строятся и ремонтируются. Меньше посыпается зимой песка и убирается снега, меньше делается ямочного ремонта, ограждений, разметки. Получается латаный-перелатанный «тришкин кафтан». В дорожный фонд надо добавить ещё каких-то доходов», — заявил ИА REGNUM Орлов.

Как рассказали ИА REGNUM в пресс-службе правительства Вологодской области, в регионе протяженность региональных и местных дорог составляет 26,8 тыс. км, это крупнейшая областная дорожная сеть. На втором месте расположилась Архангельская область. Здесь региональных и местных дорог — 18,5 тыс. км, в Красноярском крае — 14 тыс. км, в Карелии — 9,2 тыс. км, на Чукотке — 4,2 тыс. км, в Мурманской области — 3 тыс. км, на Камчатке — 2,2 тыс. км.

Петр Орлов обратил внимание на финансирование дорожных работ: «Региональные фонды финансируются за счет акцизов на топливо по остаточному принципу. Хотя были уверения, что часть акцизов передадут в территориальный дорожный фонд, но этого пока не произошло. Пошли по другому пути — из акцизов, зачисляемых в федеральный дорожный фонд, выделяют средства на региональные и городские дороги по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги».

По его словам, ситуация стала немного лучше несколько лет назад: «Губернаторы, сенаторы, депутаты и Общественная палата РФ обращались к президенту, что дорогам нужно уделить больше внимания. Был принят национальный проект «Безопасные качественные дороги», чтобы довести состояние региональных и местных дорог с 30% до 60% от норматива. Это существенное перераспределение средств в пользу территорий. До программы на 50 000 км федеральных дорог уходила половина денег дорожных фондов, и на 1,5 млн км региональных и местных дорог — вторая половина, примерно по полмиллиарда рублей в год. Сейчас большая часть средств пошла в регионы».