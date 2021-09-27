Порвется ли «тришкин кафтан» региональных дорог России?
Архангельск, 27 сентября, 2021, 17:01 — ИА Регнум. Большая часть дорог на севере России — региональные и местные, и финансирования на эти дороги катастрофически не хватает, считает бывший председатель общественного совета «Росавтодора» Пётр Орлов.
«Если взять любой территориальный дорожный фонд, то денег хватит только на содержание региональных и местных дорог. Ни о ремонте, ни о строительстве речи быть не может. Но жизнь не остановить, за счет содержания дороги строятся и ремонтируются. Меньше посыпается зимой песка и убирается снега, меньше делается ямочного ремонта, ограждений, разметки. Получается латаный-перелатанный «тришкин кафтан». В дорожный фонд надо добавить ещё каких-то доходов», — заявил ИА REGNUM Орлов.
Как рассказали ИА REGNUM в пресс-службе правительства Вологодской области, в регионе протяженность региональных и местных дорог составляет 26,8 тыс. км, это крупнейшая областная дорожная сеть. На втором месте расположилась Архангельская область. Здесь региональных и местных дорог — 18,5 тыс. км, в Красноярском крае — 14 тыс. км, в Карелии — 9,2 тыс. км, на Чукотке — 4,2 тыс. км, в Мурманской области — 3 тыс. км, на Камчатке — 2,2 тыс. км.
Петр Орлов обратил внимание на финансирование дорожных работ: «Региональные фонды финансируются за счет акцизов на топливо по остаточному принципу. Хотя были уверения, что часть акцизов передадут в территориальный дорожный фонд, но этого пока не произошло. Пошли по другому пути — из акцизов, зачисляемых в федеральный дорожный фонд, выделяют средства на региональные и городские дороги по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги».
По его словам, ситуация стала немного лучше несколько лет назад: «Губернаторы, сенаторы, депутаты и Общественная палата РФ обращались к президенту, что дорогам нужно уделить больше внимания. Был принят национальный проект «Безопасные качественные дороги», чтобы довести состояние региональных и местных дорог с 30% до 60% от норматива. Это существенное перераспределение средств в пользу территорий. До программы на 50 000 км федеральных дорог уходила половина денег дорожных фондов, и на 1,5 млн км региональных и местных дорог — вторая половина, примерно по полмиллиарда рублей в год. Сейчас большая часть средств пошла в регионы».