Вашингтон, , 17:01 — REGNUM Турецкие власти могут однажды объявить Крым своей территорией, заявил экс-представитель НАТО в Москве Гарри Табах.

Реджеп Тайип Эрдоган Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По словам военного, ничего удивительного не будет, если Эрдоган вдруг возьмёт и объявит Крым турецким. Он может пойти на это ради «дешёвой популярности» и для «консолидации сил» в своей стране.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 сентября Эрдоган в очередной раз заявил, что Крым — это не Россия, а Украина. Это было сделано на 76-й сессии ГА ООН.

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