Санкт-Петербург, 27 сентября, 2021, 17:08 — ИА Регнум. В Сиверской больнице Ленинградской области в ближайшую пятницу, 1 октября, будет развернуто 200 коек для пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией, сообщили 27 сентября в пресс-службе областной администрации.

Дарья Драй ИА REGNUM Койки

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В настоящее время пациентов из Ленобласти с коронавирусной инфекцией принимают Ленинградская областная клиническая больница в Петербурге, а также Кировская, Волховская, Тосненская, Лужская, Бокситогорская, Кингисеппская, Гатчинская, Рощинская, Всеволожская больницы и ЦМСЧ-38 в городе Сосновый Бор.

По состоянию на 27 сентября развернуто 1484 койки, из них свободна 241 койка, что составляет 16%.

Напомним, в Ленобласти в последние дни выявляется по 233−235 новых носителей коронавируса в сутки. Умирают от ковида по 2−4 человека в сутки.