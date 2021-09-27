Белгород, 27 сентября, 2021, 17:12 — ИА Регнум. Смартфон Apple Iphone 12 ProMax за 127 тысяч рублей приобрела в одном из сетевых магазинов жительница Белгорода. Женщина распаковала коробку в другой торговой точке и обнаружила там пластиковый муляж, сообщает 27 сентября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети.

Iphones.ru Apple

Белгородка Мария В. оплатила товар на кассе, визуально определила, что «выглядело всё прилично, плёнка целая, спросила про стекла — нужных вариантов не оказалось». Женщина вышла из магазина, перешла в соседний салон связи, где консультанты подобрали ей необходимый аксессуар и предложили наклеить защитное стекло. Только тогда покупательница вскрыла коробку со смартфоном и обнаружила там пластиковый муляж.

«Никуда не сворачивала, всё под камерами, коробка всё это время у меня в руках на виду. Я тут же направилась обратно в DNS, находясь уже в полуобморочном состоянии. В DNS все консультанты подтвердили, что в коробке не телефон, а муляж. Сотрудники DNS сходили в салон, где им подтвердили, что коробка была вскрыта при консультантах, а вошла я с запакованной. Тем не менее, деньги мне вернуть отказались, объясняя это тем, что я могла подменить устройство. Это за 10 мин, пока шла по коридору под камерами с мужем и двумя маленькими детьми», — написала женщина на своей странице в социальной сети.

Покупательница написала заявление в полицию, предупредила, что наняла адвоката. Она отметила, что IMEI-номер на коробке был затёрт и отследить телефон не представлялось возможным.

Через несколько дней разбирательств магазин вернул деньги за «смартфон», принёс извинения покупательнице и предложил ей «наклеить защитное стекло бесплатно либо 5% скидку на следующую покупку». От этого поощрения Мария В. отказалась.

«Меня не должно касаться, на каком этапе произошел подлог — у поставщика или при транспортировке. Я приобретала товар непосредственно в магазине, и если бы только я вышла с коробкой на парковку и села в автомобиль, я бы уже никогда своей правоты не доказала. Истинного виновника пусть ищет полиция. Благодарю администрацию ТРЦ за содействие и неравнодушие, а отдел полиции № 2 за скорость в решении моей проблемы», — рассказала женщина подписчикам.

Магазин считает себя также пострадавшей стороной.