Жительнице Белгорода продали муляж телефона за 127 тысяч рублей
Белгород, 27 сентября, 2021, 17:12 — ИА Регнум. Смартфон Apple Iphone 12 ProMax за 127 тысяч рублей приобрела в одном из сетевых магазинов жительница Белгорода. Женщина распаковала коробку в другой торговой точке и обнаружила там пластиковый муляж, сообщает 27 сентября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети.
Белгородка Мария В. оплатила товар на кассе, визуально определила, что «выглядело всё прилично, плёнка целая, спросила про стекла — нужных вариантов не оказалось». Женщина вышла из магазина, перешла в соседний салон связи, где консультанты подобрали ей необходимый аксессуар и предложили наклеить защитное стекло. Только тогда покупательница вскрыла коробку со смартфоном и обнаружила там пластиковый муляж.
Покупательница написала заявление в полицию, предупредила, что наняла адвоката. Она отметила, что IMEI-номер на коробке был затёрт и отследить телефон не представлялось возможным.
Через несколько дней разбирательств магазин вернул деньги за «смартфон», принёс извинения покупательнице и предложил ей «наклеить защитное стекло бесплатно либо 5% скидку на следующую покупку». От этого поощрения Мария В. отказалась.
Магазин считает себя также пострадавшей стороной.