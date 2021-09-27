Кострома, 27 сентября, 2021, 17:22 — ИА Регнум. В Костромской области возбуждено два административных дела против индивидуального предпринимателя Вакорина А.В. из-за завышения цен на газ в баллонах, регулируемых государством. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Дела возбуждены прокуратурой Солигаличского района и Шарьинской межрайонной прокуратурой.

Газовые баллоны

Предельный максимальный уровень розничной цены на сжиженный газ для населения установлен постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 16 апреля 2021 года. По нему стоимость газа до конца текущего года не должна превышать 52 рублей 31 копейки за килограмм. Таким образом, цена баллона газа в соответствии с документом должна равняться примерно 1 тысяче рублей.

В июле, августе газ в баллонах подорожал на 60%. Стоимость газа в зависимости от района варьировалась от 1550−1750 рублей за баллон. В конце августа департаменту государственного регулирования цен и тарифов региона удалось убедить предпринимателя, контролирующего около 90% рынка в регионе, снизить цену на 12−13%, но стоимость газа всё равно осталась выше допустимой.

Отметим, что ответственность за завышение цен прописана в части 1 статьи 14.6. Кодекса об административных правонарушениях. По ней на юридическое лицо может быть наложен штраф в двукратном размере излишне полученной выручки от реализации. Учитывая, что цены завышены на протяжении трёх месяцев, размер штрафа может быть колоссальным. Газом в баллонах в Костромской области пользуются не менее 36 тысяч человек.