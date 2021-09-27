Москва, 27 сентября, 2021, 17:07 — ИА Регнум. Борьба с бедностью в России неизбежно будет длительным процессом. Об этом 27 сентября корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Сергей Хестанов, комментируя слова президента РФ Владимира Путина, который назвал низкие доходы населения в числе главных врагов страны.

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В доказательство своих слов эксперт привел тот факт, что в Южной Корее на борьбу с бедностью ушло около двух десятилетий, что считается достаточно непродолжительным сроком.

«Насчет России сложно сказать. Южная Корея гораздо меньше России. Она и более однородна чем Россия, а ведь в России разные регионы заметно различаются между собой. Поэтому уместно вести речь про десятилетия», — сказал экономист.

По его прогнозу, если мировая экономика будет растит, то на устранение бедности значительной части населения в России уйдет около 20 лет, если же мировая экономика будет находиться в состоянии стагнации, то на борьбу с бедностью в России может уйти до полувека.