Москва, 27 сентября, 2021, 16:57 — ИА Регнум. Загруженность гостиниц в России за первое полугодие 2021 года выросла на 90% по сравнениюю с аналогичным периодом прошлого года. Об этом 27 сентября сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

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«По данным регулятора, в отелях за этот период остановилось более 25 миллионов человек, это на 90% выше значения 2020 года и всего на 3% отстаёт от уровня докризисного 2019 года», — приводит его слова пресс-служба правительства.

Чернышенко напомнил, что в мае был запущен новый национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», предусматривающий финансирование в объёме 529 млрд рублей до 2030 года, а с учётом внебюджетных средств — более двух триллионов рублей.

«В рамках него мы осуществляем оркестровку других госпрограмм с участием более 17 различных федеральных органов исполнительной власти. И представители отрасли и регионов уже положительно оценивают его результаты в текущем году», — отметил вице-премьер.

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