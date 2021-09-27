Минск, , 16:56 — REGNUM Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей шантажирует генсека ООН публикацией компромата на помощников генерального секретаря этой международной организации. Об этом чиновник постсоветской республики заявил 26 сентября в эфире гостелеканала «Беларусь 1» по итогам переговоров с Антониу Гутерришем.

Владимир Макей Kremlin.ru

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«Что касается встречи с Генеральным секретарем ООН, я был вынужден обозначить ряд некоторых проблемных вопросов, появившихся в последнее время в наших отношениях с этой организацией. Мы указали на недопустимость использования трибуны ООН, отдельных структур ООН для демонизации Белоруссии, дискредитации Белоруссии по абсолютно надуманным политизированным мотивам. Оказалось, он даже не знал некоторых моментов, и надо понимать, что отдельные его помощники, а эти помощники, как нам известно, являются представителями стран — членов Европейского союза, за его спиной делают ряд, скажем, неприглядных вещей. И если в ближайшее время будут опубликованы соответствующие материалы по линии ООН с подачи этих помощников генерального секретаря, мы расскажем о том, как некоторые представители команды ООН в Белоруссии использовали финансовые средства ООН, выделяемые для людей с инвалидностью, на поддержку участников протестных акций и тому подобное. Мы предупредили генерального секретаря об этом, хотя ранее мы договорились не предавать огласке эти факты, но раз эта организация нарушила договоренности, то со своей стороны тоже мы сделаем соответствующие выводы и проинформируем и наше общество, и всех наших партнеров в рамках ООН», — цитирует белорусский гостелеканал заявление главы МИД республики, вернувшегося с сессии Генассамблеи ООН.

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