Таллин, 27 сентября, 2021, 16:55 — ИА Регнум. В воскресенье, 26 сентября, в Таллине выбрали «Миссис Европа-2021», ей оказалась жительница Санкт-Петербурга Валерия Тулаева. Об этом сообщил эстонский порталlimon.postimees.ee.

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Мероприятие проходило на сцене столичного театра оперы и балета «Эстония».

По словам Тулаевой, самым сложным для нее оказались не сам конкурс, а пересечение границы с Эстонией: «Я 21 сентября приняла решение, что не еду, потому что не было визы. И именно в этот день мне пришел ответ, что виза все же готова. Мы поехали в Эстонию, но из-за путаницы с документами нас развернули в ту ночь, и только на следующее утро мы смогли пересечь границу. Видимо, это судьба».

Валерия Тулаева призналась, что она в Эстонии впервые. Чтобы довезти наряды, аксессуары и личные вещи на конкурс они с мужем арендовали машину, и до потолка забили ее чемоданами и футлярами с платьями. Наряды для конкурсантки подготовила дизайнер из Санкт-Петербурга Ольга Молярова.

У 29-летней петербурженки красный диплом инженера. Победительница «Миссис Европа-2021» воспитывает двух дочерей 3-х и 5-ти лет, вместе с супругом они являются совладельцами производства по переработке полимерной упаковки. Также Тулаева — посланник Всероссийского общества охраны природы, выпускает собственную линию одежды и помогает женщинам открыть свой источник внутренней красоты и жизненной силы.

Благодаря ее победе следующий конкурс «Миссис Европа» пройдет в Санкт-Петербурге в 2022 году.