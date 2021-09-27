Париж, , 16:55 — REGNUM Франция давно поддерживает идею расширения Совета Безопасности ООН, заявил 27 сентября представитель французского МИД, отреагировав на идею турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

По его словам, Париж выступает за расширение СБ ООН как в рядах его постоянных членов, так и непостоянных.

«Франция давно поддерживает расширение Совета Безопасности. Она выступает за расширение обеих категорий членов — как постоянных, так и непостоянных», — сказал представитель МИД Франции на брифинге.

Он пояснил, что Франция поддерживает желание членов G4 Германия, Бразилии, Индии и Японии получить постоянное членство и увеличить присутствие стран Африки среди постоянных членов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Эрдоган заявил о желании расширить права стан-членов ООН, не входящих в Совет безопасности.

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