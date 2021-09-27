Вашингтон, 27 сентября, 2021, 18:01 — ИА Регнум. Американская певица Билли Айлиш в одном из интервью раскрыла причину смены цвета волос. Об этом 27 сентября пишет издание Elle Girl.

Скриншот с YouTube Билли Айлиш

По словам Айлиш, она перекрасилась в блондинку, так как «хотела анонимности». «Я никуда не могла пойти с такими (чёрно-зелёными — ИА REGNUM) волосами, потому что было совершенно очевидно, что это я», — объяснила певица.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2021 года Билли Айлиш опубликовала в своих в соцсетях фотографию, на которой она предстала перед фанатами блондинкой. Снимок побил рекорд Instagram — за первые шесть минут после публикации он набрал 6 млн лайков.