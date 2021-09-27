Москва, 27 сентября, 2021, 17:00 — ИА Регнум. Залогом борьбы с низкими доходами населения в России должен стать экономический рост. Об этом 27 сентября корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Сергей Хестанов, комментируя слова президента России Владимира Путина, который назвал бедность в числе главных врагов страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Бедность

«Если речь идет не о простом решении, то нужно принять меры к экономическому росту. Экономический рост повышает доходы всех, в том числе бедных», — сказал Хестанов.

Однако и здесь есть трудности — способов быстрого экономического роста не существует, отметил собеседник ИА REGNUM.

«Это большая и продолжительна работа. К тому же нет никаких гарантий, что эта политика сработает», — заметил эксперт.