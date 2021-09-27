Нальчик, 27 сентября, 2021, 16:47 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии задержаны двое местных жителей, подозреваемых в грабеже, совершенном в Москве. В апреле 2021 года они угнали автомашину с товаром на сумму около 1 млн рублей и скрылись с места преступления, сообщили 27 сентября в пресс-службе МВД по республике.

Цитата из к/ф «Жмурки». реж Алексей Балабанов. 2005. Россия Грабители

Спустя почти полгода подозреваемых удалось разыскать и задержать. Злоумышленниками оказались двое ранее неоднократно судимых местных жителя в возрасте 41 года и 39 лет.

Из подробностей преступления известно, что оно было совершено на территории торгово-ярмарочного комплекса в Москве. К находящемуся в грузовом автомобиле 28-летнему жителю Московской области подбежали подозреваемые и силой вытолкали его из транспортного средства. После этого вместе с товаром на сумму более 1 млн рублей они скрылись.

По факту грабежа возбудили уголовное дело. В рамках его расследования подозреваемые были обнаружены в Кабардино-Балкарии. Их транспортировали в Москву, где возбуждено дело.