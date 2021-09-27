Рига, 27 сентября, 2021, 16:47 — ИА Регнум. На 27 сентября нынешнего года центральное отопление включено лишь в 65% домов столицы Латвии, находящихся в управлении муниципального коммунального предприятия Rigas namu paarvaldnieks (RNP).

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

Как сообщила порталу mklat.lvпредставительница предприятия Уна Греневица, остальные дома пока не подключены из-за накопившихся долгов по оплате. Речь идет о примерно 500 жилых многоквартирных домах Риги.

Только за последний год текущая задолженность за отопление в Риге была снижена с 2,6 млн до 700 000 евро. Однако это не решает проблем всех домов с долгами, сообщили вRigas namu paarvaldnieks.

Поэтомупроводятся дополнительные беседы с владельцами квартир в этих домах, чтобы уменьшить сумму долгов и избежать задержек с подключением отопления.

RNP впервые предлагает клиентам в домах с долгами внести так называемый авансовый платеж, то есть частично или полностью оплатить отопление в начале сезона. В этом случае в течение сезона авансовый платеж погашается.

Кроме того, сообщество жильцов может большинством голосов принять решение о покрытии долга, например, за счет накоплений дома, установив, что, как только долг будет взыскан, эта сумма будет возвращена в накопления.