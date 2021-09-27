Киев, , 16:47 — REGNUM Заявления белорусского президента Александра Лукашенко о том, что на Украине созданы лагеря, в которых готовят тех, кто будет действовать против Белоруссии, являются инсинуациями, заявил 27 сентября пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко, передаёт «РБК-Украина».

Антироссийская пропаганда Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По словам украинского дипломата, лидер Белоруссии «полностью усвоил шаблоны российской пропагандистской риторики», которая якобы лжёт относительно «угроз со стороны стран Запада и Украины — в частности».

Он добавил, что Лукашенко лишает свою страну самостоятельности, подчиняя её России, превращая её в военную базу РФ. При том, заявляет сотрудник украинского ведомства, что главная угроза и дли Украины, и для Белоруссии — это Россия.

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