Киев, 27 сентября, 2021, 16:47 — ИА Регнум. Заявления белорусского президента Александра Лукашенко о том, что на Украине созданы лагеря, в которых готовят тех, кто будет действовать против Белоруссии, являются инсинуациями, заявил 27 сентября пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко, передаёт «РБК-Украина».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Антироссийская пропаганда

По словам украинского дипломата, лидер Белоруссии «полностью усвоил шаблоны российской пропагандистской риторики», которая якобы лжёт относительно «угроз со стороны стран Запада и Украины — в частности».

Он добавил, что Лукашенко лишает свою страну самостоятельности, подчиняя её России, превращая её в военную базу РФ. При том, заявляет сотрудник украинского ведомства, что главная угроза и дли Украины, и для Белоруссии — это Россия.