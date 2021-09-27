Москва, 27 сентября, 2021, 16:46 — ИА Регнум. Сезонность стала одним из основных факторов, которые обеспечили подорожание в РФ съемного жилья. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 сентября заявила доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова. Так она прокомментировала информацию о том, что средняя стоимость долгосрочной аренды квартиры в ряде крупных городов России увеличилась почти на 1%.

Жилье

«Один из факторов, который влияет на рынок аренды и цены, — это сезонность, — сказала Ермилова. — Анализ показывает, что именно осенний период является одним из самых востребованных у арендаторов. Окончание лета и отпусков, переезды приходятся именно на это время. Помимо этого, программы льготного кредитования на покупку жилья постепенно стали дорожать. Ставки поднимаются. Банки ограничивают объемы выдачи таких кредитов. Поэтому население устремляется на рынок аренды, на котором до конца года ещё возможен небольшой рост».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, прогноз о росте арендной платы за жилье еще в августе 2021 года сделал заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов.