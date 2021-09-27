Богота, 27 сентября, 2021, 16:44 — ИА Регнум. Колумбийские полицейские продолжают поиски заключённых, сбежавших 26 сентября из участков в Боготе и Соаче. Об этом пишет Prensa Latina.

Побег

Власти подтвердили два случая массовых побегов с участием более чем 40 заключённых.

Первый случай произошел 27 сентября около полудня в полицейском участке Сан-Фернандо в столичном районе Барриос Унидос, откуда сбежали 27 человек после задержания за кражу.

Начальник полиции Боготы Элиэсер Камачо Хименес уже сообщил местным СМИ, что задержанные будут переданы в Генеральную прокуратуру для предъявления обвинения в побеге заключённых.

Второй случай произошел в муниципалитете Соача в Кундинамарке, где 21 заключенному, содержавшемуся в полицейском участке, также удалось бежать.

В обоих случаях некоторые сотрудники полиции и задержанные получили ранения.