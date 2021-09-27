Вашингтон, 27 сентября, 2021, 18:27 — ИА Регнум. Администрация президента США Джо Байдена пытается сохранить программу DACA, которая защищает от депортации сотни тысяч иммигрантов без документов, прибывших в США в детстве. Об этом 27 сентября сообщает CNN.

Мигранты в США

Программа была создана в 2012 году по инициативе экс-президента Барака Обамы. Следующий президент Дональд Трамп пытался прекратить действие DACA, но его попытка была заблокирована Верховным судом США.

Напомним, что в течение многих лет демократы в Конгрессе США пытаются принять закон, который упростил бы получение гражданства для мигрантов.

По состоянию на 31 марта в США насчитывалось 616 030 мигрантов, квалифицированных для программа DACA. Большинство являются выходцами из Мексики.