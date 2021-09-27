Москва, 27 сентября, 2021, 16:44 — ИА Регнум. Если децентрализованный рынок криптовалют продолжит существовать, то не исключено, что это обернется мощным финансовым кризисом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 сентября заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль.

David McBee Криптовалюта

«О скором полном прекращении операций в биткоинах говорить еще рано, так как многие инвесторы видят потенциал роста этой валюты, — сказала Скрыль. — Но многие экономисты сходятся во мнении, что децентрализованный крипторынок может привести к финансовому кризису, который по последствиям может быть схож с дефолтом в начале 2000-х годов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть версия, что биткоин может получить еще один удар — в этот раз от властей США.