Москва, 27 сентября, 2021, 16:46 — ИА Регнум. В вопросе борьбы с бедностью в России не может быть простых и быстрых решений. Об этом 27 сентября корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Сергей Хестанов, комментируя слова президента России Владимира Путина, который назвал низкие доходы части населения в числе главных врагов страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Бедность

«Здесь нет простого решения. К сожалению, любые решения, направленные на борьбу с бедностью, требуют многолетней плановой работой», — сказал Хестанов.

По его словам, простыми, быстрыми мерами сделать это или невозможно, или же решая эту проблему будут созданы другие.

«Из тех методов, которые дают быстрый эффект — это повысить пенсии, пособия и зарплаты бюджетников, потому что заметная часть бедных людей относится к этой категорией. Но цена такого решения — это резкий срост нагрузки на бюджет. Поэтому простого решения не существует», — отметил экономист.