Москва, 27 сентября, 2021, 16:43 — ИА Регнум. Не исключено, что США могут применить к криптовалютам ряд инструментов государственного регулирования вплоть до блокировки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 сентября заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль, комментируя очередную просадку котировок биткоина.

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«Сегодняшняя негативная динамика курса биткоина была спровоцирована действиями официальных властей Китая в рамках решения о незаконности его хождения на территории страны, — сказала Скрыль. — Помимо этого, похожие действия наблюдаются со стороны председателя Комиссии по ценным бумагам в США, который заявил, что криптоактивы должны быть классифицированы как ценные бумаги. Этот шаг неизбежно приведет к тому, что криптовалюты сразу же попадут под контроль данной Комиссии по ценным бумагам. Иными словами, к криптоактивам будут применены инструменты государственного регулирования вплоть до блокировки».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что страны Европейского союза, Япония и США не будут запрещать биткоин.