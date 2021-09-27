Вашингтон, 27 сентября, 2021, 18:00 — ИА Регнум. Актёр Кей Джей Апа, известный по роли в сериале «Ривердейл», стал отцом. Об этом 27 сентября пишет издание Elle Girl.

Цитата из т/с «Ривердэйл». реж. Ли Толанд Кригер, Ли Роуз. 2017. США Актер Кей Джей Апа в роли Арчи Эндрюса

По данным СМИ, 23 сентября 2021 года у артиста и его девушки Клары Берри родился сын. Родители назвали его Сашей Вай Кенети. В день рождения первенца у Кей Джей Апы вышел его первый музыкальный альбом под названием Clocks.

ИА REGNUM напоминает, что в сериале «Ривердейл» Кей Джей Апа исполнил роль Арчи Эндрюса. В 2017 году он стал победителем премии «Сатурн» в номинации «Актёрский прорыв».