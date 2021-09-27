Москва, 27 сентября, 2021, 16:41 — ИА Регнум. Смысл законопроекта о губернаторах-главах регионов в укреплении вертикали исполнительной власти, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Жириновский

«Что касается количества сроков и продолжительности полномочий глав регионов, то их можно было бы дополнить еще и отменой выборов руководителей субъектов. Это, во-первых, нелогично. Главы — это, по сути, наместники президента. Де-факто они, в первую очередь, перед ним и отчитываются, а он может любого из них снять с работы. Да и выборы в нынешнем виде — это практически назначение и есть. Везде побеждают только согласованные кандидаты. Даже выдвинуться возможно лишь пройдя «муниципальный фильтр», а это реально только при доброй воле «Единой России», считай администрации президента», — отметил Жириновский.

Парламентарий предлагает ввести аналог ярлыка на княжение. По мысли Жириновского, это выгладит следующим образом:

«Президент сам назначает главу региона и определяет срок его полномочий: 5, 7, 10 лет — сколько сочтет нужным. Но при этом в любой момент может отправить его в отставку. Это нужно, чтобы глава региона думал не о предстоящих выборах, а о текущих делах, спокойно работал», — сказал Жириновский.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, законопроект об организации власти в регионах России предполагает снятие ограничений для избранных глав субъектов РФ занимать свой пост более двух сроков подряд, отметил один из авторов инициативы член Совфеда Андрей Клишас.