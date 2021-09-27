Ташкент, 27 сентября, 2021, 16:40 — ИА Регнум. В Узбекистане исходя из «точек роста» регионов особое внимание будет уделено строительству объектов инженерно-коммуникационной и социальной инфраструктуры. Об этом говорится в опубликованной предвыборной программе кандидата в президенты Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Kremlin.ru Шавкат Мирзиёев

«Намечено построить и обновить 70 тысяч километров магистральных и низковольтных электрических сетей, свыше 22 тысяч трансформаторов и более 100 подстанций», — говорится в документе.

Отмечается, что в стране будет также построено более 70 тыс. километров автомобильных дорог, свыше 15 тыс. километров сетей питьевого водоснабжения и 1 тыс. километров канализационной сети.

«Уровень обеспеченности населения централизованным питьевым водоснабжением достигнет 87 процентов. Будет обновлена система канализации в 32 крупных городах и 155 районных центрах», — подчеркивается в документе.

Планируется, что уровень сбора бытовых отходов в стране будет доведен до 100 процентов, а их переработки — с сегодняшних 21 процента до 50 процентов.