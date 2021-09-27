Медельин, Колумбия, 27 сентября, 2021, 16:40 — ИА Регнум. По меньшей мере шесть землетрясений магнитудой от 2,5 до 4 по шкале Рихтера зафиксированы в Колумбии. Об этом сообщает Prensa Latina со ссылкой на геологическую службу страны.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Колумбия

Эпицентры землетрясений находились в Антиокии, Сантандере и Мете, отмечает издание.

Местные власти сообщают об отсутствии человеческих жертв и материального ущерба.

Колумбия расположена в пределах одной из самых активных сейсмических зон на Земле. По оценкам специалистов, не менее 83% территории Колумбии расположено в районах средней и высокой сейсмической опасности.