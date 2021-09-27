Саратов, 27 сентября, 2021, 17:13 — ИА Регнум. В Саратове старт отопительному сезону планировали дать с 1 октября. В связи с переходом школьников на дистанционный формат обучения и переводом беременных женщин на удаленную работу городские власти приняли решение начать отопительный сезон с 27 сентября. Соответствующую информацию подтвердили в пресс-службе мэрии.

Отопление

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На сегодняшний день к теплоснабжению подключили 3050 социальных объектов. В 14 муниципальных районах Саратовской области подача тепла осуществляется в 100% организаций, в девяти муниципалитетах — 90% и более.

Температура воздуха в Саратовской области на текущей неделе по ночам будет опускаться до минус 1 градуса, в дневные часы потеплеет от +9 до +13 градусов.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области из-за роста заболеваемости ОРВИ и коронавирусной инфекции с 27 сентября в ряде образовательных учреждений ввели дистанционный формат обучения. Переход на дистанционный формат обучения предлагается точечно — только в крупных городах и районных центрах, где ситуация с заболеваемостью стоит острее всего. Остальные учреждения всех муниципальных районов продолжат работать в традиционном режиме.

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