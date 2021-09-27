Пермь, 27 сентября, 2021, 16:39 — ИА Регнум. В Перми краевой суд рассмотрел дело о мошенничестве на 30 млн рублей, по которому ранее суд первой инстанции вынес приговор. Осуждённого уроженца Кемеровской области не устроил вердикт, и он подал апелляцию, сообщает краевая прокуратура.

Строительство дома

Обжаловать приговор Индустриального районного суда Перми фигурант уголовного дела не смог. Жалоба оставлена без удовлетворения. Мужчина должен провести в колонии общего режима семь лет и возместить пострадавшим более 30 млн рублей.

Установлено, что в 2013—2015 годы из-за действий злоумышленника 30 человек лишились жилья, так как одним из условий строительства домов являлась продажа имеющейся у них недвижимости. Заключая контракты, мужчина не имел намерения исполнять условия договора по возведению индивидуальных жилых домов.