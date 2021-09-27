Москва, 27 сентября, 2021, 16:39 — ИА Регнум. Несмотря на «зеленую» повестку, страны ЕС по-прежнему сильно зависят от поставок российского природного газа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 сентября заявил доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Каленов. Так он прокомментировал высказывание еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона о «чрезмерной зависимости» Германии от российского газа.

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«Несмотря на всю риторику, европейские государства очень сильно зависят от поставок российского газа. И несмотря на «зеленую» повестку, эта тенденция в ближайшие годы сохранится, традиционные энергоресурсы одномоментно никуда не исчезнут, — сказал Каленов. — Газ является более экологически чистым видом топлива, чем уголь и мазут, поэтому многие электростанции переходят на него. Кроме того, на сегодняшний день природный газ является одним из основных ресурсов для производства водорода, который так востребован в Европе. Россия обладает почти ¼ всех мировых запасов газа, что открывает перед нашей страной хорошие перспективы, которые усиливаются еще и скорым запуском «Северного потока-2».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Каленов объяснил, долго ли продлится энергетический кризис в ЕС.