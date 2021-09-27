Екатеринбург, 27 сентября, 2021, 16:39 — ИА Регнум. 27 сентября в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» футбольный клуб «Урал» в матче девятого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 сыграет с тульским «Арсеналом». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Колчин ИА REGNUM Горан Чаушич

Стартовые составы команд:

«Урал»: Илья Помазун, Денис Кулаков, Иван Кузьмичев, Алексей Герасимов, Арсен Адамов, Ислом Тошпулатов, Рамазан Гаджимуратов, Эрик Бикфалви, Бранко Йовичич, Даниэль Мишкич, Харри Шедлер.

«Арсенал»: Антон Конченков, Игорь Смольников, Нандо Козар, Максим Беляев, Иван Новосельцев, Георги Костадинов, Горан Чаушич, Даниил Хлусевич, Кирилл Панченко, Евгений Марков, Эванс Кангва.

На матч назначена бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным. Ассистенты главного судьи — Дмитрия Мосякин и Дмитрий Чельцов.

На данный момент «Урал» без побед и с тремя очками занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России. «Арсенал», набрав восемь очков, расположился четырьмя позициями выше.