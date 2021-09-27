Лондон, 27 сентября, 2021, 16:38 — ИА Регнум. На автозаправочной станции в британском Западном Суссексе произошла драка из-за бензина, сообщает 27 сентября The Sun.

Иван Шилов ИА REGNUM Британия

По утверждению издания, драку начал мотоциклист, а затем в неё вмешались еще несколько водителей.

Как сообщало ИА REGNUM, британские АЗС испытывают дефицит бензина и дизтоплива из-за нехватки водителей бензовозов. Жители страны пытаются скупать горючее в запас, на заправках вводят лимит продажи в одни руки.