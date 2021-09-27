Москва, 27 сентября, 2021, 16:38 — ИА Регнум. Маловероятно, что тяжелая ситуация с энергоресурсами в Европе закончится в ближайшее время. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 сентября заявил доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Каленов. Так он прокомментировал высказывание еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, который сказал, что в ЕС напряженная ситуация в сфере энергетики может продлиться всю зиму.

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«Не стоит ждать, что тяжелая ситуация с энергоресурсами в Европе в ближайшее время закончится, — сказал Каленов. — Европейские газовые хранилища серьезно опустели, а впереди зима и отопительный сезон. Кроме того, в ситуацию вмешивается распространение коронавируса и трудности, с которыми приходится сталкиваться при переходе к «зеленой» энергетике, как, например, затяжное отсутствие ветра в Европе, а также ощутимое подорожание производства солнечных батарей».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что энергопереход может обойтись странам ЕС почти в 1 трлн евро.