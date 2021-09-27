Изобильный, Ставропольский край, 27 сентября, 2021, 16:32 — ИА Регнум. В Ставропольском крае произошел взрыв бытового газа в одной из многоэтажек в Изобильненском городском округе. В результате взрыва есть один пострадавший, его госпитализировали, сообщили в региональном управлении МЧС.

ИринаШел Взрыв газа

Инцидент произошел 27 сентября около 14:20. В дежурную службу спасательного ведомства поступил звонок с сообщением о том, что в пятиэтажном доме по улице Ленина был слышен хлопок газа без последующего возгорания.

В результате инцидента были выбиты стекла в доме и нарушены межкомнатные перегородки. Спасатели эвакуировали 30 жильцов. В настоящее время подача газа в дом прекращена, также здание обесточено. Устанавливаются причины взрыва.

Стоит отметить, что на Ставрополье с прошлой недели установилась прохладная погода, жители мерзнут в своих квартирах и спасаются, обогреваясь газом. Возможно, в этом кроется причина взрыва.