Москва, 27 сентября, 2021, 18:00 — ИА Регнум. Комик Елена Борщёва сообщила о причине своего ухода из проекта Comedy Woman телеканала ТНТ. Об этом 27 сентября пишет издание StarHit.

Скриншот с YouTube Комик Елена Борщёва

По словам артистки, она покинула шоу из-за низких гонораров: «Контракт был, а заработков немного, особенно вначале. Доходило до того, что няне нечем было платить». Борщёва объяснила, что скромная оплата труда была у всех участниц Comedy Woman: «(Друзья — ИА REGNUM) думали, что у нас были гонорары такие же, как у резидентов Comedy Club — Харламова, Батрутдинова, Мартиросяна и так далее. Но у девушек совсем другая ситуация», — призналась она.

ИА REGNUM напоминает, что Елена Борщёва стала популярна в 2000 году благодаря игре КВН. На протяжении шести лет она являлась участницей команды «Сборная Пятигорска», капитаном которой был Семён Слепаков.