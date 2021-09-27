Минск, , 16:30 — REGNUM «К сожалению, руководство Украины — они наплевали на собственный народ и они не слышат, что мы высказываем эти озабоченности», — констатировал 27 сентября Александр Лукашенко на совещании с генералитетом Белоруссии.

Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Обсуждая с руководителями КГБ, МВД, Минобороны и Госпогранкомитета ситуацию на государственной границе, Лукашенко обратил внимание на выявление украинскими пограничниками тайников с оружием у границы с Белоруссией. Он также указал на подготовку в украинских спеццентрах специалистов по Белоруссии — в том числе и из числа белорусских политэмигрантов. При этом, отметил Лукашенко, граница с Украиной демаркация и обустройство белорусско-украинской границы не завершены.

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«Особое внимание украинскому участку — что мы там будем делать. Вы видите, они туда, на Украину, тащат натовские войска. Под видом учебных центров они создают фактически базы. Базы Соединенные Штаты создают на Украине. Ясно, что нам надо на это реагировать», — сказал Лукашенко.

Он сообщил о неоднократном обсуждении этих проблем на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным, сказав: «Мы с президентом России проводили и проводим консультации по этому вопросу и договорились, что там надо предпринимать какие-то действия. В противном случае мы завтра будем иметь прямо на границе Белоруссии и России неприемлемую для нас ситуацию. Вплоть до размещения ракет соответствующей дальности. Мы на это не подписывались и допустить этого не можем».