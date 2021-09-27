Рига, , 16:30 — REGNUM В последние месяцы число агрессивных или способствующих появлению протестных настроений комментариев в соцсетях Латвии заметно увеличилось. Об этом сообщил латвийский портал rus.lsm.lv со ссылкой на представителей Службы госбезопасности.

Соцсети Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: массовое заражение малоизвестным RSV — все новости»

Большинство агрессивных комментариев и сообщений связано с протестом против вакцинации или реализуемых государством мер по сокращению распространения Covid-19. Отмечается, что распространяемая в соцсетях дезинформация может радикализировать людей. Спецслужбы Латвии зафиксировали призывы к применению насилия в отношении лиц, принимающих решения: полицейских, врачей, учителей и представителей других профессий.

При этом существенное увеличение числа подобных комментариев наблюдалось именно в те дни, когда в Риге и других латвийских городах проводились акции протеста против обязательной вакцинации.

Сообщения, распространяемые отдельными лицами и организациями, которые противоречат интересам здравоохранения, нацелены на раскол общества, препятствуют общим усилиям страны по борьбе с коронавирусом, могут побуждать людей участвовать в насильственных действиях, говорится в специальном комментарии Службы госбезопасности Латвии.