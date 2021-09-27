Тбилиси, , 16:31 — REGNUM Центральная избирательная комиссия Грузии заявила об участившихся в последнее время случаях давления на окружные и участковые избирательные комиссии, сообщает грузинский телеканал «Формула».

Флаг Грузии Иван Шилов © ИА REGNUM

Пресс-секретарь ЦИК Натиа Иоселиани сообщила о фактах оскорбления членов комиссий и телефонных угроз в их адрес, а также провокациях со стороны наблюдателей от политических партий. Такие действия, по мнению пресс-секретаря ЦИК, наносят ущерб избирательному процессу и направлены на то, чтобы граждане потеряли доверие к избирательным комиссиям. Примечательно, что Иоселиани не назвала имён тех, кто препятствует деятельности избирательных комиссий.

Напомним, что 2 октября 2021 года в Грузии пройдут выборы в местные органы власти. ИА REGNUM регулярно освещает события и процессы, связанные с будущими выборами.