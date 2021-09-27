Рига, , 16:28 — REGNUM Предстоящие выборы в парламент Латвии вынуждены будут учитывать мнение новой прослойки местных избирателей — лиц, критически настроенных к официальной политике ковид-ограничений и вакцинирования. Об этом сообщила программа De facto латвийского гостелевидения LTV.

Латвия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: массовое заражение малоизвестным RSV — все новости»

Примером таких «новых» политических сил телеканала назвал созданную в начале 2021 года партию «Закон и порядок». Ее основатель и идейный вдохновитель, депутат парламента страны Алдис Гобземс опирается на довольно широкую поддержку «ковид-диссидентов» в социальных сетях.

Наиболее часто поднимаемые им темы на любом мероприятии — коронавирус COVID-19 и связанные с ним ограничения и вакцинация. На прошедшей в августе массовой акции протеста против «обязательной вакцинации» Гобземс обращался к собравшимся тысячам участников прямо с крыши автобуса для вечеринок. Он обвинил ведущие СМИ Латвии в том, что те намеренно игнорируют его и странников, либо очерняют их по заказу правящих партий.

На партию и ее лидеров оказывается постоянное давление, признается он. Хотя за это время партия успела потерять двух членов правления, в том числе и двух депутатов парламента, круг последователей Гобземса в социальных сетях заметно вырос, сообщает гостелевидение.

Еще одним политиком, критикующим правительство за ковид-ограничения, является предприниматель и бывший министр Айнар Шлесерс. После попадания на скамью подсудимых по «делу о цифровом телевидении» он сообщил о возвращении в политику, а в августе нынешнего года основал партию «Латвия на первом месте».

Шлесерс также проводит массовые акции протеста против ковид-ограничений, одно из которых прошло в начале сентября нынешнего года в центре Риги. На митинге его сторонников был зачитан ультиматум президенту Латвии Эгилу Левитсу, в случае невыполнения которого Шлесерс пообещал вновь собрать людей в октябре.

LTV сообщает, что хотя Гобземс и Шлесерс отвергают публичные призывы объединить усилия двух антиковид-партий, бывший министр сообщения утверждает, что все еще готов сесть за стол переговоров с любой оппозиционной партией, чтобы сменить действующую власть.

«Я вижу своей миссией помочь многим людям объединиться. И на вопрос, буду ли я финансово поддерживать смену нынешней власти — да, я, как частное лицо, буду делать это в рамках, предусмотренных законом», — подчеркнул Шлесерс.