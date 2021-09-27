Ташкент, 27 сентября, 2021, 16:28 — ИА Регнум. В Узбекистане создадут свыше 250 лабораторий санитарно-эпидемиологической службы, имеющих международный статус. Об этом говорится в опубликованной предвыборной программе кандидата в президенты Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Kremlin.ru Шавкат Мирзиёев

«Мы предпримем все необходимые меры для доведения объема выпускаемых в стране лекарственных средств и изделий медицинского назначения до 80 процентов», — говорится в документе.

«Будут продлены льготы, предоставляемые производителям в данной отрасли, созданы современные фармацевтические зоны и кластеры, а действующие получат дальнейшее развитие», — отмечается в предвыборной программе кандидата в президенты Узбекистана Шавката Мирзиёева.