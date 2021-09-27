Пермь, 27 сентября, 2021, 16:27 — ИА Регнум. В Пермском крае за неделю (20−26 сентября) зарегистрировано 29,6 тыс. случаев ОРВИ, неделей ранее (13−19 сентября) фиксировалось 29,4 тыс. случаев заболевания. Информацию об этом публикует Управление Роспотребнадзора по региону.

silviarita Профилактика гриппа

Высокий уровень заболеваемости связывают с формированием детских и взрослых коллективов после летних каникул и отпусков. Превышение эпидпорога наблюдается среди детей 7−14 лет и взрослых. Наибольший удельный вес заболевших приходится на взрослое население — 56,7%.

На территории края по-прежнему циркулируют риновирусы, парагрипп, РС-вирусы (респираторно-синцитиальная инфекция). Вирусы гриппа не обнаружены.