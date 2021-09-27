Берлин, , 16:26 — REGNUM Начать переговоры о создании коалиции со Свободной демократической партии (СвДП) и с партией «Союз 90/Зелёные» готов партийный блок ХДС/ХСС (Христианско-демократический и Христианско-социальный союзы). Об этом 27 сентября сообщил журналистам кандидат в канцлеры Германии от ХДС/ХСС Армин Лашет.

Армин Лашет Olaf Kosinsky

Лашет «Мы готовы к переговорам о так называемой коалиции «Ямайка».

Напомним, на парламентских выборах, которые прошли в Германии накануне, 26 сентября, больше всего голосов набрала Социал-демократическая партия Германии. ХДС/ХСС занял второе, а «зелёные» — третье место. СвДП — на четвёртом месте.

Что касается названия «Ямайка», то оно пошло от цвета флага этой страны — зелёно-чёрно-жёлтый. Применительно к германской электоральной специфике, чёрный цвет символизирует блок ХДС/ХСС, жёлтый — СвДП, а зелёный — «Союз 90/Зелёные».

Читайте ранее в этом сюжете: Лидер социал-демократов назвал первую задачу для политики Германии