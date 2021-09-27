Красногорск, 27 сентября, 2021, 16:25 — ИА Регнум. Подмосковный суд вынес приговор криминальному авторитету Александру Окуневу, сообщает 27 сентября пресс-служба прокуратуры Московской области.

Приговор

Окунев, известный как Саша Огонёк, признан виновным по ст. 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»).

Уточняется, что «коронация» Окунева, неоднократно отбывавшего наказание в местах лишения свободы, состоялась в 1994 году. Таким образом, мужчина начал занимать высшее положение в преступной иерархии, о чём по специальным каналам связи были уведомлены преступные сообщества.

«Окунев осуществлял общее руководство и координацию действий участников подконтрольных организованных групп, создавал и поддерживал преступные связи, участвовал в разделе сфер влияния и доходов, разработке планов и создании условий для совершения преступлений, распределял и контролировал добытые в результате преступной деятельности денежные средства, приискивал новые легальные и нелегальные источники дохода», — рассказали в прокуратуре.

Будучи арестованным по одному из уголовных дел в ноябре 2018 года, гражданин обозначил среди сокамерников криминальный статус. Суд, учитывая неотбытый срок по предыдущему приговору, назначил Окуневу наказание в виде восьми лет трёх месяцев 15 дней лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.

Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане вынесен приговор в отношении преступного авторитета Шамиля Магомедова, известного как Шамиль Смолянский или Смолян. Его обвинили в занятии высшего положения в преступной иерархии и отправили за решетку на восемь с половиной лет.