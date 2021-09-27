Задержанный рассказал о жестокости полиции Латвии
Рига, 27 сентября, 2021, 16:24 — ИА Регнум. Задержанный полицией Латвии по обвинению в убийстве мужчины таллинец Роман Глуховченко сообщил суду о своем жестоком избиении полицейскими и превышении ими своих полномочий.
Как сообщил порталERR со ссылкой на ход заседания Харьюского уездного суда, Глуховченко давал показания.
По словам обвиняемого, во время задержания он не оказывал никакого сопротивления и сразу поднял руки, увидев полицию. Однако, утверждает Глуховченко, ему под ноги были брошены шумовые гранаты. «Выскочили полицейские, избили меня и кинули в микроавтобус. Потом еще раз избили», — отметил он.
«Я уже понял, что меня будут арестовывать. Выйдя из подъезда, заметил, что меня фотографируют. Спокойно пошел дальше в сторону остановки, а затем смиренно поднял руки. Вот и все. Я даже не пробовал бежать. Только отошел на пару метров от людей, чтобы никого из них не задело», — утверждает задержанный.
Обвиняемый заявил, что был готов сдастся властям.
По материалам уголовного дела, 22 августа нынешнего года в таллинском баре возник конфликт между посетителями, в результате которого Роман Глуховченко нанес ножевое ранение Никите Виркунену, от которого тот скончался в больнице. Согласно обвинению, Глуховченко также нанес удар ножом принявшему участие в конфликте таксисту.
До момента задержания 31 августа нынешнего года в пригороде Риги Глуховченко скрывался.