Рига, 27 сентября, 2021, 16:24 — ИА Регнум. Задержанный полицией Латвии по обвинению в убийстве мужчины таллинец Роман Глуховченко сообщил суду о своем жестоком избиении полицейскими и превышении ими своих полномочий.

Dickelbers Полиция Латвии

Как сообщил порталERR со ссылкой на ход заседания Харьюского уездного суда, Глуховченко давал показания.

По словам обвиняемого, во время задержания он не оказывал никакого сопротивления и сразу поднял руки, увидев полицию. Однако, утверждает Глуховченко, ему под ноги были брошены шумовые гранаты. «Выскочили полицейские, избили меня и кинули в микроавтобус. Потом еще раз избили», — отметил он.

«Я уже понял, что меня будут арестовывать. Выйдя из подъезда, заметил, что меня фотографируют. Спокойно пошел дальше в сторону остановки, а затем смиренно поднял руки. Вот и все. Я даже не пробовал бежать. Только отошел на пару метров от людей, чтобы никого из них не задело», — утверждает задержанный.

Обвиняемый заявил, что был готов сдастся властям.

По материалам уголовного дела, 22 августа нынешнего года в таллинском баре возник конфликт между посетителями, в результате которого Роман Глуховченко нанес ножевое ранение Никите Виркунену, от которого тот скончался в больнице. Согласно обвинению, Глуховченко также нанес удар ножом принявшему участие в конфликте таксисту.

До момента задержания 31 августа нынешнего года в пригороде Риги Глуховченко скрывался.