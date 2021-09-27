Варшава, 27 сентября, 2021, 16:22 — ИА Регнум. На белорусско-польской границе находятся не беженцы, а обычные мигранты из стран Ближнего Востока и Африки. Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил заместитель главы МВД Польши Блажей Побожий во время пресс-конференции.

Gémes Sándor/SzomSzed Мигранты

«По нашим данным, львиная доля тех, кто стремится нелегально проникнуть в ЕС через Белоруссию — обычные мигранты, а не беженцы. Они платят большие деньги разным нечестным людям, которые обещают вывезти их из Багдада через Минск в Германию. А в Белоруссии вместо этого их просто подвозят к польской границе», — заявил чиновник.

По его мнению, «белорусские власти рассматривают ситуацию на границе исключительно в политическом аспекте».

»Режим в Минске заинтересован в том, чтобы вызвать серьезный миграционный кризис в Европе, ЕС и Польше, создав полностью искусственный, неестественный канал миграции», — указал Побожий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что белорусские власти якобы «очень интенсивно ищут новые каналы» для стремящихся в Евросоюз нелегалов.