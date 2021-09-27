Кстово, Нижегородская область, 27 сентября, 2021, 16:22 — ИА Регнум. Пенсионерка из города Кстово Нижегородской области отдала все свои сбережения мошеннице, убедившей её в том, что по всей России якобы проводится «денежная реформа». Об этом сообщили в региональном управлении министерства внутренних дел.

40.мвд.рф Билеты «Банка приколов»

По словам потерпевшей 86-летней женщины, к ней пришла незнакомка, которая представилась сотрудницей почты и предложила обменять «старые» деньги на «новые».

Пожилая кстовчанка согласилась и отдала мошеннице 60 тысяч рублей, получив взамен 60 сувенирных купюр — билетов «Банка приколов».

По данному факту полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество». Если злоумышленницу удастся поймать, то ей будет грозить до пяти лет тюремного заключения.