Бишкек, 27 сентября, 2021, 16:21 — ИА Регнум. Евразийский банк развития предоставит правительству Киргизии грант в размере $3 млн (218 млн рублей) на покупку автотранспорта для медицинских учреждений. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Улук-Бек Бектурганов на заседании профильного парламентского комитета сегодня, 27 сентября.

(сс) Homoatrox Скорая помощь

По словам высокопоставленного чиновника, на эти деньги минздрав планирует приобрести 40 машин «скорой помощи» и 70 санитарных машин, которые направят в отдалённые регионы республики.

Замминистра отметил, что ведомство намерено закупать медицинские автомобили, произведенные в Нижнем Новгороде — марок «Газель» и «Соболь».

Бектурганов также сообщил, что стоимость одной машины «скорой помощи» составляет около $35 тысяч (2,5 млн рублей), а полностью оснащённой необходимым медицинским спецоборудованием — порядка $50 тысяч (3,6 млн рублей).