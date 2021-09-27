Курган, 27 сентября, 2021, 16:20 — ИА Регнум. На научной базе Курганской сельхозакадемии (КГСХА) местные жители зафиксировали на фото катастрофически исхудавших лошадей. Пост с просьбой максимального репоста опубликован в группе «Инцидент Курган» в социальной сти «ВКонтакте».

Лошадь

"Последний раз мы были тут в начале лета и на днях посетили вновь. Но то, что мы увидели, повергло нас в шок! Начальники академии и ответственные за животных, откройте глаза. Больше всего мы обратили внимание на лошадей, в каком ужасном состоянии они, больно смотреть. У лошадей в загонах ни одной травиночки! Только солома, которую не едят лошади! Неужели академия не может организовать достойную жизнь животным, хотя бы кормить их? Администрация города и все вышестоящие органы, пожалуйста, обратите внимание и примите меры, не дайте погибнуть животным от голода!», — пишут авторы поста.

Сотрудники областного департамента агропромышленного комплекса и управления ветеринарии после волны возмущения в сети 27 сентября проверили, в каких условиях содержатся животные в Курганской сельхозакадемии.

По словам проректора по научной работе академии Ивана Миколайчика, в виварии четыре лошади. Животные обеспечены кормами, также корма заготовлены на зиму.

«Лошадь на фото возрастная — ей 26 лет. В среднем лошади живут 30 лет. У неё плохой аппетит, иногда она отказывается от корма. Она здорова — её регулярно осматривает ветеринар. Три другие лошади питаются нормально, но тем не менее из-за жаркого лета их масса тоже невелика», — сообщает региональный оперативный штаб.

Отмечается, что академия сама следит за животными. В ходе выезда специалистам КГСХА было указано на необходимость подкормки лошадей. Как сообщили в вузе, животные в летний зной ели неохотно, за осень они должны набрать массу.

«Через две-три недели мы снова выйдем на место, чтобы оценить состояние лошадей», — уверили в департаменте АПК Курганской области.